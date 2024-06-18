Волков Федот Дмитриевич 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Федот Дмитриевич

Место рождения

д. Большие Сурки

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Волков Дмитрий Алексеевич

Мать: Настасья Андреевна

д. Большие Сурки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Волкова) Татьяна Федотовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

д. Сурки
Смерть
Неизвестно
в 1860 г. ещё жив

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