Волков Федот Дмитриевич
Место рожденияд. Большие Сурки
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Волков Дмитрий Алексеевич
Мать: Настасья Андреевна
д. Большие Сурки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Волкова) Татьяна Федотовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
д. Сурки
Смерть
Неизвестно
в 1860 г. ещё жив