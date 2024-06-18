(Волкова) Татьяна Федотовна
Место рожденияд. Сурки
Дата рождения1814
Дата смерти05.07.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Волков Федот Дмитриевич
Мать: Прасковья Ивановна
д. Сурки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кузнецов) Василина Агафоновна
Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович
Рождение ребёнка
14.11.1848
Сын: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович
Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кузнецов Емельян Агафонович
Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович
Смерть
05.07.1899