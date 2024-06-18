(Волкова) Татьяна Федотовна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Волкова) Татьяна Федотовна

Место рождения

д. Сурки

Дата рождения

1814

Дата смерти

05.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Волков Федот Дмитриевич

Мать: Прасковья Ивановна

д. Сурки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Агафон Емельянович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кузнецов) Василина Агафоновна

Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович

Рождение ребёнка
14.11.1848

Сын: Кузнецов Варлам (Харлам) Агафонович

Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кузнецов Емельян Агафонович

Отец ребёнка: Кузнецов Агафон Емельянович

Смерть
05.07.1899

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