Краснов Петр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Краснов Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Краснова Устина Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Краснова Устина Егоровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Краснова Устина Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Краснова Устина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Устина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно