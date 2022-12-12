Краснова Устина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Устина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Краснов Иван Петрович

Отец ребёнка: Краснов Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Краснов Павел Петрович

Отец ребёнка: Краснов Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Краснов Евстрат Петрович

Отец ребёнка: Краснов Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Краснов Егор Петрович

Отец ребёнка: Краснов Петр Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Петр Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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