Хуснизямал Идрисова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Идрис Абдулменев
Мать: Гатыфа Исмагилова
Бракосочетание
28.11.1873 ст.
Муж: Захидулла Мингашев
Бракосочетание
22.02.1881 ст.
Бракосочетание
13.12.1884 ст.
Бракосочетание
17.11.1888 ст.
Муж: Гали Ишмухаметов
Бракосочетание
25.04.1913 ст.
Муж: Гали Жазаев
Смерть
Неизвестно