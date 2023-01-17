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Хуснизямал Идрисова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Идрис Абдулменев

Мать: Гатыфа Исмагилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.11.1873 ст.

Муж: Захидулла Мингашев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.02.1881 ст.

Муж: Таджетдин Багаутдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.12.1884 ст.

Муж: Хусаметдин Сагитдинов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.11.1888 ст.

Муж: Гали Ишмухаметов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.04.1913 ст.

Муж: Гали Жазаев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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