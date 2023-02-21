Гатыфа Исмагилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти30.08.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бибинулиха Идрисова
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
02.07.1853 ст.
Дочь: Сарбизямал Идрисова
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Хуснизямал Идрисова
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
20.11.1857 ст.
Сын: Ибмалит Идрисов
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
1860
Сын: Юсуп Идрисов
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бибикамал Идрисова
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
15.01.1865 ст.
Сын: Шарафутдин Идрисов
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
01.11.1866 ст.
Сын: Хусамитдин Идрисов
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ибниямин Идрисов
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Рождение ребёнка
31.01.1870 ст.
Дочь: Миннихан Идрисова
Отец ребёнка: Идрис Абдулменев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Идрис Абдулменев
Смерть
30.08.1889 ст.