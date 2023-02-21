Гатыфа Исмагилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатыфа Исмагилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

30.08.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бибинулиха Идрисова

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1853 ст.

Дочь: Сарбизямал Идрисова

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Хуснизямал Идрисова

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1857 ст.

Сын: Ибмалит Идрисов

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Юсуп Идрисов

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бибикамал Идрисова

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1865 ст.

Сын: Шарафутдин Идрисов

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1866 ст.

Сын: Хусамитдин Идрисов

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ибниямин Идрисов

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1870 ст.

Дочь: Миннихан Идрисова

Отец ребёнка: Идрис Абдулменев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идрис Абдулменев

Смерть
30.08.1889 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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