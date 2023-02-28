Бибикамал Идрисова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Идрис Абдулменев
Мать: Гатыфа Исмагилова
Бракосочетание
25.09.1883
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.
Дочь: Бибигаухар Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
15.12.1886 ст.
Сын: Абдулкарим Мухаметзарифов
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
15.09.1888 ст.
Дочь: Махижамал Мухаметзарифова
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
26.12.1890 ст.
Сын: Абдулжабар Мухаметзарифов
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.
Дочь: Хубжамал Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Дочь: Миннизифа Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
05.08.1900 ст.
Дочь: Бибизакира Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.
Сын: Галяутдин Мухаметзарифович
Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов
Смерть
Неизвестно