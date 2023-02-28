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Бибикамал Идрисова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Идрис Абдулменев

Мать: Гатыфа Исмагилова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.09.1883

Муж: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.

Дочь: Бибигаухар Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1886 ст.

Сын: Абдулкарим Мухаметзарифов

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1888 ст.

Дочь: Махижамал Мухаметзарифова

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1890 ст.

Сын: Абдулжабар Мухаметзарифов

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.

Дочь: Хубжамал Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.

Дочь: Миннизифа Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1900 ст.

Дочь: Бибизакира Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.

Сын: Галяутдин Мухаметзарифович

Отец ребёнка: Мухаметзариф Мухаметфаизов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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