Ориненко (Курочкина) (Курочкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко (Курочкина) (Курочкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Андрей Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ориненко Андрей Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ориненко Андрей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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