Ориненко (Курочкина) (Курочкина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ориненко Андрей Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ориненко Андрей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно