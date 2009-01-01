Ориненко Андрей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1927
Дата смерти01.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Рождение ребёнка
04.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ориненко (курочкина) Валентина
Рождение ребёнка
24.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ориненко (курочкина) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2009