Ориненко Андрей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко Андрей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: Ориненко Прокоп Петрович

Мать: Ориненко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ориненко (курочкина) Валентина

Рождение ребёнка
24.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ориненко (курочкина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко (курочкина) Валентина

Смерть
01.01.2009
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