Макарова Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Макарова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Ефимович
возможно родители Филипп и Варвара, но вряд ли?
Бракосочетание
До 1923
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно