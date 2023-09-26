Макарова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Макарова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Ефимович

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
возможно родители Филипп и Варвара, но вряд ли?
Бракосочетание
До 1923

Муж: Макаров Иван Ефимович

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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