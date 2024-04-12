Макаров Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Макарова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Екатерина Яковлевна
возможно родители Филипп и Варвара, но вряд ли?
Бракосочетание
До 1923
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Арест
15.09.1937
Осуждение
15.12.1937
Арестован 15 сентября 1937 г. Приговорен 15 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-2, 58-7,58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 10 февраля1938 г. Род. в 1894 г., с. Бура Нерчинс... Показать все
Смерть
10.02.1938
расстрелян
Реабилитация осужденного
11.03.1957