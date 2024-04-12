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Макаров Иван Ефимович

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Макаров Ефим Леонтьевич

Мать: Макарова Маримьяна Васильевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Макарова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Екатерина Яковлевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
возможно родители Филипп и Варвара, но вряд ли?
Бракосочетание
До 1923

Жена: Макарова Екатерина Яковлевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Арест
15.09.1937
Осуждение
15.12.1937
Арестован 15 сентября 1937 г. Приговорен 15 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-2, 58-7,58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 10 февраля1938 г. Род. в 1894 г., с. Бура Нерчинс... Показать все
Смерть
10.02.1938
расстрелян
Реабилитация осужденного
11.03.1957
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