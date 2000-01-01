Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Клипперт Вильгельм Гейнрихович
Клипперт Вильгельм Гейнрихович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Klippert Heinrich
1878 г.р.
Мать
Klippert (Schafer) Maria
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Klippert Heinrich
Мать:
Klippert Maria
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия