Лактионов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1954
Дата смерти23.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лактионова Галина
Рождение ребёнка
13.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лактионова Галина
Рождение ребёнка
08.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лактионова Галина
Смерть
23.05.2018
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Был избит, в больнице не смогли спасти