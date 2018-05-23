Лактионов Анатолий Николаевич 07.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лактионов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1954

Дата смерти

23.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1954

Отец: Лактионов Николай Афанасьевич

Мать: Лактионова (Мохова) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лактионова Галина

Рождение ребёнка
13.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лактионова Галина

Рождение ребёнка
08.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лактионова Галина

Смерть
23.05.2018
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Был избит, в больнице не смогли спасти

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