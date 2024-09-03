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Бабенцов Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабенцов Семён Карпович

Мать: Бабенцова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенцов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бабенцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Бабенцова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1887

Дочь: Бабенцова Мария Петровна

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бабенцова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.03.1893

Сын: Бабенцов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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