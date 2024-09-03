Бабенцов Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабенцов Семён Карпович
Мать: Бабенцова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенцов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Бабенцова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1887
Дочь: Бабенцова Мария Петровна
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бабенцова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1893
Сын: Бабенцов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Бабенцова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно