Бабенцова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенцова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенцов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенцов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бабенцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Бабенцова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
16.08.1887

Дочь: Бабенцова Мария Петровна

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бабенцова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
03.03.1893

Сын: Бабенцов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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