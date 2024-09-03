Бабенцова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенцов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Бабенцова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
16.08.1887
Дочь: Бабенцова Мария Петровна
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бабенцова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
03.03.1893
Сын: Бабенцов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Бабенцов Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно