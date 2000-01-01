Шакиров Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Мунир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакиров Ибрагим

Мать: Закира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Ильгам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василя

Мать ребёнка: не указана

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