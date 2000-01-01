(Мамаев) Закира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамаев) Закира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Бакир

Мать: Цара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия

Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алик

Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Мунир

Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Варис

Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Ибрагим

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