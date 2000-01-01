(Мамаев) Закира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Бакир
Мать: Цара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия
Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алик
Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Мунир
Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Варис
Отец ребёнка: Шакиров Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров Ибрагим