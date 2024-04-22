Бесклийская (Черкасская) Прасковья (Параскева) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесклийская (Черкасская) Прасковья (Параскева) Федоровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

14.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1855

Отец: Черкасский Федор Семенович

Мать: Черкасская Васса Трофимовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3W-W?i=212&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
21.01.1877

Муж: Бесклийский Филипп Иванович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7Q-H?i=734&cc=4133834&cat=1015013
Смерть
Неизвестно
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