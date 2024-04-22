Бесклийская (Черкасская) Прасковья (Параскева) Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1855
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3W-W?i=212&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
21.01.1877
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7Q-H?i=734&cc=4133834&cat=1015013
Смерть
Неизвестно