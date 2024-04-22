Черкасская Васса Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
17.07.1853
Дочь: Черкасская Марина Федоровна
Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q33-W?i=183&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: Бесклийская Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3W-W?i=212&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: Черкасская Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSY-X?i=243&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
20.05.1860
Дочь: Черкасская Елена Федоровна
Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3D-5?i=278&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
22.11.1862
Дочь: Черкасская Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSX-S?i=322&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно