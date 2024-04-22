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Черкасская Васса Трофимовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.07.1853

Дочь: Черкасская Марина Федоровна

Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q33-W?i=183&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: Бесклийская Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3W-W?i=212&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: Черкасская Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSY-X?i=243&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
20.05.1860

Дочь: Черкасская Елена Федоровна

Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3D-5?i=278&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
22.11.1862

Дочь: Черкасская Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Черкасский Федор Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSX-S?i=322&cc=4133834&cat=1017789
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
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