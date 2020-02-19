Бадт Константин Иоганович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадт Константин Иоганович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1967

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1967

Отец: Бадт Иоганс Александрович

Мать: Бадт Ирма

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