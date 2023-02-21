Бадт Ирма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадт Ирма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1962

Сын: Бадт Сергей Иоганович

Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович

Рождение ребёнка
19.08.1967

Сын: Бадт Константин Иоганович

Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1971

Сын: Бадт Виктор Иоганович

Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1973

Дочь: Бадт Ирина Иогановна

Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадт Иоганс Александрович

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