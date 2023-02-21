Бадт Ирма
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1962
Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1967
Сын: Бадт Константин Иоганович
Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1971
Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1973
Дочь: Бадт Ирина Иогановна
Отец ребёнка: Бадт Иоганс Александрович
Бракосочетание
Неизвестно