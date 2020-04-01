Гетцель Давыд Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1948
Дата смерти01.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948
Отец: Гетцель Давыд Егорович
Мать: Гетцель Эмма Ивановна
Бракосочетание
11.09.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1975
Дочь: Гетцель - Лутц Инна Давыдовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2020