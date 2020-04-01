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Гетцель Давыд Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1948

Дата смерти

01.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1948

Отец: Гетцель Давыд Егорович

Мать: Гетцель Эмма Ивановна

Бракосочетание
11.09.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1975

Дочь: Гетцель - Лутц Инна Давыдовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2020

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