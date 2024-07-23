Колосов Федот Данилович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1721
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Колосов Данила Степанов
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Саввична
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Федотовна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Саввична
д. Зауткино
Смерть
1754