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Колосов Федот Данилович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1721

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Колосов Данила Степанов

Мать: Колосова Матрона Акимовна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1752

Сын: Колосов Матвей Федотович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Саввична

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Федотовна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Саввична

д. Зауткино
Смерть
1754

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