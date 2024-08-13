Жеребятичева (Друцкая) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребятичева (Друцкая) Анна Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

1699

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1610 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 109, Ж. 1-я, Анна Петровна Жеребятичева, 1650, жена Петра Васильевича Жеребятичева, вдова Мария ... Показать все
Бракосочетание
1650

Муж: Друцкий Семён Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Жена Петра Васильевича Жеребятичева, вдова Мария и дочь её девица Анна имение своё Юрьевского уезда Кузьмина стана в сельце Исакове 15 четв. отдали первая зятю, а вторая жениху своему князю Семёну Ива... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Друцкий Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 111, Колено XXV (XII) 44-42. – Кн. Андрей Семёнович. Родился от 1-го брака; 1656 – 92, стольник ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1653

Дочь: Исленьева Соловцова (Друцкая) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 111, Колено XXV (XII) __-42. 4.Кж. Мария Семёновна, от 1 брака. Была за Иваном Степановичем Соло... Показать все
Смерть
1699
Москва, город федерального значения Москва

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