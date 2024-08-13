Жеребятичева (Друцкая) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1625
Дата смерти1699
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1625
Отец: не указан
Мать: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 109, Ж. 1-я, Анна Петровна Жеребятичева, 1650, жена Петра Васильевича Жеребятичева, вдова Мария ... Показать все
Бракосочетание
1650
Жена Петра Васильевича Жеребятичева, вдова Мария и дочь её девица Анна имение своё Юрьевского уезда Кузьмина стана в сельце Исакове 15 четв. отдали первая зятю, а вторая жениху своему князю Семёну Ива... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1652
Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 111, Колено XXV (XII) 44-42. – Кн. Андрей Семёнович. Родился от 1-го брака; 1656 – 92, стольник ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1653
Дочь: Исленьева Соловцова (Друцкая) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Друцкий Семён Иванович
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 111, Колено XXV (XII) __-42. 4.Кж. Мария Семёновна, от 1 брака. Была за Иваном Степановичем Соло... Показать все
Смерть
1699