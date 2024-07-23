Тяпова Агрипина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпова Агрипина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАУО ИВ 1856г Ф134 Оп4 Д21 Стр 379
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.

Сын: Тяпов Георгий Федоров

Отец ребёнка: Тяпов Федор Григорьев

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО ИВ 1856г Ф134 Оп4 Д21 Стр 379
Смерть
Неизвестно

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