Тяпова Агрипина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАУО ИВ 1856г Ф134 Оп4 Д21 Стр 379
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.
Отец ребёнка: Тяпов Федор Григорьев
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАУО ИВ 1856г Ф134 Оп4 Д21 Стр 379
Смерть
Неизвестно