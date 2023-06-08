Аксельман Аморий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксельман Тит
Мать: Аксельман Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Геральдина
Мать ребёнка: Аксельман Иллиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксельман Тредакс
Мать ребёнка: Аксельман Иллиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксельман Катерли
Мать ребёнка: Аксельман Иллиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксельман Иллиада
Смерть
Неизвестно