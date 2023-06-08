Аксельман Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Демен

Отец ребёнка: Аксельман Тит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Аморий

Отец ребёнка: Аксельман Тит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Кенсорин

Отец ребёнка: Аксельман Тит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Тит

Смерть
Неизвестно

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