(Фаддиева) Полина(?) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Полина(?) Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фаддиева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Фаддиев Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Андрей Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
52,53
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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