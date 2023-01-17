(Фаддиева) Полина(?) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фаддиева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Фаддиев Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
52,53
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область