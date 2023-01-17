Фаддиев Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддиев Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фаддиев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фаддиева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Полина(?) Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина(?) Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
52,53
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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