Фаддиев Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фаддиев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фаддиева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Полина(?) Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина(?) Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
52,53
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область