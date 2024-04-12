Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова

Место рождения

Дмитровцы, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Около 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровцы, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Между 1758 и 1761

Муж: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Ксения Константинова

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Дедов Аника Константинов

Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1761
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Около 1768
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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