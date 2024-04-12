Дедова Гликерия (Анна?) Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиОколо 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Бракосочетание
Между 1758 и 1761
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Ксения Константинова
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Дедов Константин Терентьев
Упоминание
1761
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
Около 1768
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино