Гареева (Ситдикова) Зухра Мухаметсадыкова
Место рожденияДеревня Кулаева, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ситдикова Мухаметсадык
Мать: (Ситдикова) Минлекяй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гареева) Зулейха Давлетгареевна
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гареева) Осма Давлетгареевна
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гареева) Гайния Давлетгареевна
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Гареев Файзрахман (Файзер) Давлетгареевич
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович
Рождение ребёнка
02.01.1909
Сын: Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нурисламова (Гареева) Зияфа Давлетгареевна
Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович