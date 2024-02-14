Гареева (Ситдикова) Зухра Мухаметсадыкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева (Ситдикова) Зухра Мухаметсадыкова

Место рождения

Деревня Кулаева, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ситдикова Мухаметсадык

Мать: (Ситдикова) Минлекяй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гареева) Зулейха Давлетгареевна

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гареева) Осма Давлетгареевна

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гареева) Гайния Давлетгареевна

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Гареев Файзрахман (Файзер) Давлетгареевич

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нурисламова (Гареева) Зияфа Давлетгареевна

Отец ребёнка: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Смерть
После 1970

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