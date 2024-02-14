Гареев Шарифьян Давлетгареевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГареев Шарифьян Давлетгареевич

Гареев Шарифьян Давлетгареевич

Место рождения

Деревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.01.1909

Дата смерти

После 22.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1909

Отец: Гареев Давлетгарей Мухаметрахимович

Мать: Гареева (Ситдикова) Зухра Мухаметсадыкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Рождение ребёнка
15.05.1934

Дочь: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Гареев Равис Майор Шарифьянович

Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Рождение ребёнка
11.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Гараев Ирнис Шарифьянович

Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ

Смерть
После 22.06.1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.