Гареев Шарифьян Давлетгареевич
Место рожденияДеревня Карабаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.01.1909
Дата смертиПосле 22.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Рождение ребёнка
15.05.1934
Дочь: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна
Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Гареев Равис Майор Шарифьянович
Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Рождение ребёнка
11.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Гараев Ирнис Шарифьянович
Мать ребёнка: Гараева (Галиуллина) Гультуташ
Смерть
После 22.06.1941