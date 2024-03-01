Борозинец Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Борозенец Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Борозинец ?
Семипалатинская обл., Степное генерал-губернаторство, село Таврическое (Таврия)
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Борозинец ?
Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Таврический р-н, с. Таврия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борозинец ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борозинец Михаил Иванович
Мать ребёнка: Борозинец ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Борозинец ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борозинец ?
Смерть
Неизвестно