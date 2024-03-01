Борозинец Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борозинец Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Борозенец Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Борозинец ?

Семипалатинская обл., Степное генерал-губернаторство, село Таврическое (Таврия)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Борозинец Артем Иванович

Мать ребёнка: Борозинец ?

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Таврический р-н, с. Таврия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борозинец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борозинец Михаил Иванович

Мать ребёнка: Борозинец ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Борозинец ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борозинец ?

Смерть
Неизвестно
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