Кулебакина Дарья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кулебакина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.04.1867
Сын: Кулебакин Василий Иванович
Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1872
Дочь: Кулебакина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев