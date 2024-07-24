Кулебакина Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулебакина Дарья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулебакин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кулебакина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев

Рождение ребёнка
21.04.1867

Сын: Кулебакин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.09.1872

Дочь: Кулебакина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кулебакин Иван Васильев

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

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