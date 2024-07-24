Кулебакин Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулебакин Иван Васильев

Кулебакин Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулебакин Василий

Мать: Кулебакина N

1871 проживает фомиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулебакина Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кулебакина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
21.04.1867

Сын: Кулебакин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.09.1872

Дочь: Кулебакина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова

Фомиха, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.