Кулебакин Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулебакин Василий
Мать: Кулебакина N
1871 проживает фомиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кулебакина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
21.04.1867
Сын: Кулебакин Василий Иванович
Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
05.09.1872
Дочь: Кулебакина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кулебакина Дарья Стефанова