(Галиуллина) Бибмафтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галиуллина) Бибмафтуха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1895

Дочь: Бибимагитаба

Отец ребёнка: Шарафутдин

Рождение ребёнка
09.04.1898

Дочь: Магинур

Отец ребёнка: Шарафутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафутдин

Смерть
Неизвестно
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