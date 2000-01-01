(Галиуллина) Бибмафтуха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1895
Дочь: Бибимагитаба
Отец ребёнка: Шарафутдин
Рождение ребёнка
09.04.1898
Дочь: Магинур
Отец ребёнка: Шарафутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафутдин
Смерть
Неизвестно