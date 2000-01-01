Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Сайдашев) Бибимагитаба
(Сайдашев) Бибимагитаба
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шарафутдин
1859 г.р.
Мать
(Галиуллина) Бибмафтуха
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1895
Отец:
Шарафутдин
Мать:
Бибмафтуха
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия