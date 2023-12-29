Свешникова (Самарина) Мария Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Самарина) Мария Филимоновна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1807

Муж: Свешников Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.10.1818

Дочь: (Свешникова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.10.1820

Дочь: (Свешникова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.01.1822

Сын: Свешников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Свешникова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич

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