Свешникова (Самарина) Мария Филимоновна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1807
Рождение ребёнка
27.10.1818
Дочь: (Свешникова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.10.1820
Дочь: (Свешникова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.01.1822
Сын: Свешников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Свешникова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Леонтьевич