Рахальский Борис Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахальский Борис Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахальский Ульян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна

Рождение ребёнка
?.08.1900

Дочь: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Мать ребёнка: Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна

Смерть
Неизвестно

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