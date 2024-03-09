Рахальский Борис Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахальский Ульян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна
Рождение ребёнка
?.08.1900
Дочь: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Мать ребёнка: Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна
Смерть
Неизвестно