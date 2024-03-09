Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахальская (Красовская) Рафаэль Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красовский Аким

Мать: Красовская (Фиалковская) Габриель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремич (Рахальская) Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Рахальский Борис Ульянович

Рождение ребёнка
?.08.1900

Дочь: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Отец ребёнка: Рахальский Борис Ульянович

Смерть
Неизвестно

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