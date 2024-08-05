Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Филаретович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Филаретович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Филаретович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Филаретович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Филаретович
Смерть
Неизвестно