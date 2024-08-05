Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Филаретович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Филаретович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Филаретович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Филаретович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Филаретович

Смерть
Неизвестно

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