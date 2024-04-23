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Анастасия Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Георгий Никифорович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Роман Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1892

Сын: Степан Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Никита Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1898

Дочь: Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Ефросинья Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1902

Сын: Семён Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1904

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1908

Сын: Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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