Анастасия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Георгий Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1888
Муж: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Роман Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1892
Сын: Степан Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Никита Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1898
Дочь: Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1900
Дочь: Ефросинья Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1902
Сын: Семён Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1904
Сын: Иван Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1908
Сын: Фёдор Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1911
Сын: Михаил Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Васильевич