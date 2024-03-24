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Табунов Сергей

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Место рождения

г. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР

Дата рождения

10.10.1978

Дата смерти

05.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Табунова Любовь Валентиновна

г. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР
Смерть
05.03.1980
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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