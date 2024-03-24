Табунов Сергей
Место рожденияг. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР
Дата рождения10.10.1978
Дата смерти05.03.1980
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1978
Отец: скрыто настройками приватности
г. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР
Смерть
05.03.1980
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
неизвестно