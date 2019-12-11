Табунова (Грачева) Любовь Валентиновна
Место рожденияс. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Дата рождения24.05.1951
Дата смерти11.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951
с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Бракосочетание
1977
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1978
Сын: Табунов Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР
Рождение ребёнка
09.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Развод
04.10.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Солнечногорский ЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2019
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь | Умерла в результате панкреонекроза.
Похороны
Неизвестно
Благовещенское кладбище, г. Сергиев-Посад
Похоронена в семейном захоронении вместе с матерью и отцом