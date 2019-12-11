Табунова (Грачева) Любовь Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабунова (Грачева) Любовь Валентиновна

Табунова (Грачева) Любовь Валентиновна

avatar

Место рождения

с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР

Дата рождения

24.05.1951

Дата смерти

11.12.2019

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1951

Отец: Грачев Валентин Александрович

Мать: Малышева Антонина Викторовна

с. Обросово, Сокольского р-на, Вологодской обл., РСФСР
Бракосочетание
1977

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Табунов Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Солнечногорск, Московской обл., РСФСР
Рождение ребёнка
09.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Развод
04.10.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Солнечногорский ЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Евгений Ефимович

Смерть
11.12.2019
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь | Умерла в результате панкреонекроза.
Похороны
Неизвестно
Благовещенское кладбище, г. Сергиев-Посад
Похоронена в семейном захоронении вместе с матерью и отцом
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close