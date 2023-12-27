Кочегарова (Кочегарова) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочегарова (Кочегарова) Наталия Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.12.1978

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1978

Отец: Кочегаров Сергей Николаевич

Мать: Петрова (Янчина Кочегарова) Людмила Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

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