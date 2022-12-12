Параскева Алексеева
Место рожденияПочинок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно