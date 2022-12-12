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Параскева Алексеева

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Место рождения

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, деревня, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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