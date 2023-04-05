Чернышева (Ельчищева) Евгения
Место рожденияЧайковский
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Ельчищева Наталья
Чайковский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев СЫН2
Отец ребёнка: Чернышев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Добромир
Отец ребёнка: Чернышев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев ?
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, родовое поместье "Радосвет"