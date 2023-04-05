Чернышева (Ельчищева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Ельчищева) Евгения

Место рождения

Чайковский

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ельчищева Наталья

Чайковский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев СЫН2

Отец ребёнка: Чернышев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Добромир

Отец ребёнка: Чернышев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев ?

Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, родовое поместье "Радосвет"
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