Чернышев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев СЫН2

Мать ребёнка: Чернышева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Добромир

Мать ребёнка: Чернышева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Евгения

Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, родовое поместье "Радосвет"
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