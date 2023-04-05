Чернышев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев СЫН2
Мать ребёнка: Чернышева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Добромир
Мать ребёнка: Чернышева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Евгения
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский край, родовое поместье "Радосвет"