Подосинникова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосинникова Евдокия

Подосинникова Евдокия

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Подосинников Podosinikoff Степан Данилович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Даниловна

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close