Подосинникова Евдокия
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831
Сын: Подосинников Podosinikoff Степан Данилович
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Даниловна
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Данила Калинович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно