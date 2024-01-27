Подосинников Podosinikoff Данила Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинников Podosinikoff Данила Калинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Подосинников Podosinikoff Калин Власов

Мать: Подосинникова Домна

Россия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Подосинников Podosinikoff Степан Данилович

Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерья Даниловна

Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно
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