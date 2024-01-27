Подосинников Podosinikoff Данила Калинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Россия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1831
Сын: Подосинников Podosinikoff Степан Данилович
Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерья Даниловна
Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Подосинникова Евдокия
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
Неизвестно